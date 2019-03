Klimmers meteen aan de bak in Dauphiné

‘Williams heeft probleem ontdekt, maar duurt nog maanden om op te lossen’

14:03 Williams heeft een fundamenteel probleem dat niet zomaar is opgelost. Dat zegt coureur George Russell van het Britse team. ,,Er is een probleem gevonden dat ons gebrek aan snelheid verklaart. Ik kan er niet te veel over zeggen, maar wel dat we inmiddels weten wat het is, maar dat het ook maanden duurt om het op te lossen.''