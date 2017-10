Klootschieter Silke Tulk maakt zich op voor jaarlijks hoogtepunt

ALBERGEN - Ze won al alles wat er te winnen viel, werd Europees en wereldkampioen klootschieten. Maar de meest bijzondere wedstrijd? Ongetwijfeld de Queen of the Roads. Dit weekeinde doet Silke Tulk in Ierland een gooi naar haar vierde eindzege.

Duizenden toeschouwers zullen dit weekeinde langs de kant staan in het Ierse Ballincurrig, een klein dorpje boven Cork. Allemaal voor het jaarlijkse hoogtepunt: de King and Queen of the Roads. Silke Tulk (27) reist vandaag met de Nederlandse delegatie af naar de plek waar het vanaf vrijdag voor de Albergse moet gebeuren. Mee mogen doen aan het evenement met een aantal Ierse, Duitse en Nederlandse klootschieters is al weinigen gegeven, laat staan winnen. Het lukte Tulk al drie keer, de laatste maal was in 2014.

"Het is echt een fantastische wedstrijd, met niets te vergelijken. De hele sfeer en entourage, al die mensen... prachtig", reageert Tulk die samen met Lindsey Leusink (geplaatst via kwalificatie) de Nederlandse delegatie bij de vrouwen vormt. Jos-Bert Aalbers is de hoop van Oranje bij de mannen, Suzan Zieverink en Mirco Breuker bij de jeugd. "Ik heb nu negen keer op rij de Champions Tour gewonnen waardoor ik me voor de negende keer geplaatst heb. Hopelijk blijft het daar niet bij", vertelt de Twentse.

Quote Bij een eerdere finale hoorde ik achteraf dat er in totaal zo'n 40.000 euro was ingezet Silke Tulk

Morgen zal Tulk het voor haar inmiddels bekende parcours van ongeveer 2,5 kilometer verkennen, vrijdag is het showtime en wacht de halve finale tegen Kelly Mallon en Leusink. Als Tulk die wint (oftewel het minste aantal schoten nodig heeft om de finish te bereiken) wacht op zondag de eindstrijd. "Als ik zo gooi als ik afgelopen weekeinde nog deed, dan komt het goed. Hopelijk hou ik de vorm vast, want de Queen of the Roads is de wedstrijd waar je het als klootschieter allemaal voor doet."

Gemiddeld traint Tulk zo'n vier keer per week. Klootschieten is een uit de hand gelopen hobby. Of al die overwinningen haar bakken met geld opleverden? "Ha ha, nou nee. Daar gaat het ook niet om. Dat je kunt zeggen dat je Queen of the Roads bent geworden is al een geweldige eer. De eerdere zeges in Ierland leverden me een hele mooie beker op, maar wel eentje die ik het jaar erop weer moest inleveren."

Gokken

Zondag aan het einde van de middag hoopt Tulk diezelfde beker weer in handen te hebben. Dan zal de Twentse niet alleen zelf door het dolle heen zijn, maar ongetwijfeld ook sommige toeschouwers. "Ze wedden hier namelijk massaal op de wedstrijd", vertelt Tulk.