Klopp in jolige bui op persconferentie

Jürgen Klopp hoorde op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Spartak Moskou dat de trainer van de Russen, Massimo Carrera, Chelsea-manager Antonio Conte om advies had gevraagd. ,,Wij wonnen trouwens van Chelsea", grinnikte Klopp. ,,Dus hij had vast niet veel tips."