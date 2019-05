Klopp: Kids liggen op bed, nu mag het eruit: dit was ‘fucking unbelievable’

,,Eens even kijken, hoe laat leven we? Ah, het is al tien over tien. Mooi, dan liggen de meeste kids op bed; nu mag het eruit: dit was fucking unbelievable. De jongens zijn fucking giganten, het is ongelooflijk’', stamelde de Duitser. ,,Sorry voor mijn woorden, geef me maar een boete als dat nodig is. Ik kom hier niet vandaan, maar ik kan niets beters verzinnen om dit te beschrijven.’’



Liverpool leek kansloos na de forse nederlaag vorige week in Camp Nou (3-0). ,,Ik zei voor de wedstrijd tegen de jongens: eigenlijk is het onmogelijk. Maar omdat jullie het zijn, hebben we toch een kans’', aldus Klopp. ,,Ik heb in mijn leven al heel veel voetbalwedstrijden gezien. Maar ik kan me niet veel van zulke wedstrijden herinneren. We speelden tegen misschien wel het beste team ter wereld. Daarvan winnen is al heel moeilijk, laat staan winnen zonder een doelpunt tegen te mogen krijgen. De jongens hebben geweldig verdedigd. Iedereen op Anfield, ook onze tegenstanders, weten: dit Liverpool stopt nooit. Dit Liverpool geeft nooit op. Dit Liverpool geeft altijd alles.’’