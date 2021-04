Klopp kraakt eigen ploeg: ‘We hebben het totaal niet afgedwongen’

audio Paasafleve­ring Podcast Ballen Verstand: ‘Scheids­rech­ters zijn zo slecht, dat ze dit echt een penalty vonden’

5 april ENSCHEDE/ALMELO - Dat de baas van de arbiters zaterdag in de laatste seconde ook een penalty had gegeven bij FC Twente-Vitesse, is de grote tragedie van ons scheidsrechterskorps, zo luidt de conclusie in de Paasaflevering van de Podcast Ballen Verstand. „Ze zien het gewoon niet, dat is het ergste van alles.”