Klopp: Liverpool staat weer op de kaart

,,Dit was ook wat we wilden'', vervolgde Klopp. ,,Er weer bij horen. Vorig seizoen stonden we in de finale, nu zitten we weer bij de laatste acht. Dat zegt genoeg. En laten we eerlijk zijn: wie wint er nu in München? Wij dus.”



Trainer Niko Kovac onderschreef de woorden van Klopp. ,,Liverpool verdiende de zege. Zij hebben ons vandaag laten zien waar onze grenzen liggen. We moeten ons niet te groot voelen om dat gewoon toe te geven. Over twee duels genomen waren zij de beste.”