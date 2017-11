Klopp maakt zich zorgen om Wijnaldum

Trainer Jürgen Klopp zag in de rust meteen dat het niet goed was, zo zei de Duitse manager van Liverpool na de simpele zege bij de BBC. ,,De enkel was flink gezwollen. Dat is doorgaans geen goed teken.''



Vandaag ondergaat Wijnaldum, die tegen Maribor werd vervangen door Jordan Henderson, een scan die moet uitwijzen wat de ernst van de blessure is. Mogelijk volgt dan ook antwoord op de vraag of Oranje de komende week over de middenvelder kan beschikken. Bondscoach Dick Advocaat maakt vrijdagmiddag zijn definitieve selectie bekend voor de oefeninterlands tegen Schotland (volgende week donderdag) en Roemenië (14 november).