Klopp prijst zijn ploeg: ‘Wat een vechtlust’

Hij leidde Liverpool in de finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur naar een zege van 2-0. Na de huldiging werd Klopp door zijn uitgelaten spelers, onder wie de Nederlandse internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, uitgebreid gejonast.



,,Heb je ooit zo’n geweldig team gezien?’', reageerde Klopp euforisch na de triomf van zijn ploeg. ,,Wat een vechtlust, terwijl er nog amper brandstof in de tank zat. Dit is voor ons de beste avond in ons professionele bestaan. Het heeft een tijdje geduurd, maar deze kleine stap zal ons verder helpen in onze ontwikkeling’', grapte hij. ‘’De eigenaren hebben ook nooit enige druk op ons uitgeoefend.’’



Klopp kon zijn geluk niet op, maar vergat niet zijn naaste omgeving in zijn succes te betrekken. ,,Ik ben ook heel blij voor mijn familie. Zij lijden voor mij. Zij verdienen deze titel nog het meest.’’