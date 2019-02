Knappe derde plaats voor Van Beek, Bowe wint 1000 meter in baanrecord

video Enschedese De Boer tevreden negende op WK Veldrijden

18:36 BOGENSE - Sophie de Boer is negende geworden op het wereldkampioenschap veldrijden in Bogense. De Enschedese startte ver van achteren, maar rukte gestaag op gedurende de wedstrijd. In de strijd om de medailles kon de voormalig wereldbekerwinnares zich niet mengen.