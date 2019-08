Knappe zege Haase in Winston-Salem

Wereld Oldenzaler Droste stort even in: ‘Ik heb wel wat tranen gelaten’

11:51 Een gescheurde voorste kruisband heeft gisteren een einde gemaakt aan het seizoen van Wout Droste. De band in de rechterknie van de sterkhouder knapte vrijdagavond in de voor Go Ahead Eagles toch al zo dramatisch verlopen wedstrijd tegen SC Cambuur (5-0). Droste wacht een operatie en een ongeveer negen maanden lange revalidatie.