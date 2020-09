Knappe zeges Pattinama-Kerkhove en Hogenkamp in kwalificatie Parijs, Schoofs naar huis

Video & podcast Verstappen laat ‘Italië’ achter zich: ‘Dat was niet fijn’

12:55 De uitvalbeurten op Monza en Mugello zijn besproken en bediscussieerd, nu wil Max Verstappen weer vooruitkijken. Komend weekeinde staat in Sotsji de Grote Prijs van Rusland op het programma. ,,Het was voor iedereen in het team goed dat we een week vrij zijn geweest, maar ik kijk er nu naar uit om weer te gaan racen", zegt Verstappen. ,,Zeker nadat ik op Mugello niet eens één ronde had gereden."