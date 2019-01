Knegt kijkt vanuit ziekenhuisbed naar EK shorttrack

,,Het is fijn dat hij zo betrokken is’', zei Wilf O’Reilly, disciplinemanager shorttrack bij schaatsbond KNSB, vrijdag in Sportboulevard Dordrecht.

De situatie van Knegt, die donderdag forse brandwonden opliep toen hij thuis zijn houtkachel aanstak, is in vergelijking met eerder op vrijdag onveranderd. ,,Hij is stabiel’', aldus O’Reilly, die de woordvoering heeft overgenomen van Jeroen Otter. De bondscoach wil zich dit weekeinde verder concentreren op de sportieve prestaties op het EK.

O’Reilly: ,,Sjinkie stuurt af en toe aan appje. Dat geeft het team hoop en een ‘boost’. We zijn professionals. We leven mee met Sjinkie, maar focussen ons ook op de prestaties.’'

Bij de Nederlandse shorttrackploeg kwam het nieuws donderdag hard aan. ,,Het was heel erg heftig om te horen. We zijn behoorlijk aangeslagen’', zei olympisch kampioene Suzanne Schulting, die zich vrijdag op alle afstanden verzekerde van de volgende ronde en met de aflossingsploeg de halve finales bereikte. ,,Als team hebben we gezegd: we gaan rijden voor Sjinkie. Sjinkie wil ook dat we doorgaan en niet ons hoofd laten hangen.’’