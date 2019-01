Knegt optimistisch na operatie: ‘Kijk uit naar spoedig herstel’

Koploper FC Twente vrijdag live te volgen op FOX Sports

13:33 ENSCHEDE - De verloren bekerwedstrijd tegen Willem II was voor de supporters van FC Twente live op televisie te volgen, maar in 2019 werd er nog geen enkele competitiewedstrijd van de Tukkers door FOX Sports uitgezonden. Hier komt vrijdag verandering in als FC Twente in eigen huis tegen Helmond Sport speelt.