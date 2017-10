Knegt snelt naar goud op 1000 meter, zilver voor Schulting

Knegt, die nooit eerder een wereldbekerwedstrijd op de 1000 won, bleef de Canadees Samuel Girard voor. Het brons was voor Seo Yi Ra uit Zuid-Korea. Het is na zijn zilver op de 500 meter zijn tweede medaille in Dordrecht.



Schulting moest even daarvoor haar meerdere erkennen in Suk Hee Shim. Het lukte Yara van Kerkhof niet om bij de eerste drie te eindigen. Zij moest behalve Shim en Schulting ook Yu Bun Lee een fractie voor zich dulden (1.29,652 om 1.29,653). Met het oog op kwalificatie voor de Olympische Spelen in Pyeongchang pakte ze wel belangrijke punten.



Lara van Ruijven finishte in de B-finale als tweede en eindigt dus in het eindklassement als zesde op de 1000 meter.