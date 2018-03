B-finale Knegt, ook Nederlandsen stranden op 1500 meter

De 28-jarige Fries eindigde in zijn halve finale als derde achter olympisch kampioen Hyo-jun Lim en de Canadees Samuel Girard en is veroordeeld tot het rijden van de B-finale.



Knegt moest vorige maand bij de Olympische Spelen in Pyeongchang genoegen nemen met zilver op de 1500 meter achter de Zuid-Koreaan Hyo-jun Lim. Het was zijn enige olympische medaille in Zuid-Korea.



Suzanne Schulting, Lara van Ruyven en Yara van Kerkhof slaagden er evenmin in de finale van de 1500 meter te bereiken. Schulting, die niet geheel fit aan de WK in de Canadese stad Montréal is begonnen, werd in haar halve finale vierde en plaatste zich voor de B-finale. Ook voor Van Kerkhof rest slechts de B-finale. Ze eindigde in haar halve eindstrijd als derde. Van Ruyven werd vijfde in haar halve finale en is klaar op de 1500 meter.