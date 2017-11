Knokpartij in Oekraïne: Feyenoordfans weer op vrije voet

Naast de Feyenoordfans werden ook twaalf supporters van Sjachtar door de politie meegenomen, meldt het Oekraïense persbureau Interfax. De wedstrijd wordt vanavond gespeeld in Charkov, omdat het in het veel oostelijker gelegen Donetsk door de spanningen in de regio niet veilig genoeg is om te spelen.

De Rotterdamse politie bevestigt dat in de avond voor de wedstrijd een Feyenoordfan zo zwaargewond raakte, dat hij naar het ziekenhuis moest. Hij zou met een fles zijn aangevallen. Supporters ter plekke stellen dat hij gestoken is.

Bij de knokpartij sneuvelde het interieur van het café. Ook de ramen werden ingeslagen, dit is ook te zien op wazige beelden van gisteravond. Volgens medewerker Irina van de bar 'Stena' waar het incident speelde, waren er in de zaak die avond meer Feyenoordfans aanwezig. Zij gedroegen zich volgens haar rustig. Volgens betrokkenen daar is het onduidelijk of er echt voetbalfans betrokken waren bij de knokpartij. Zo meldt Maxim Burenok uit Charkov dat het volgens hem niet waar is dat de fans gewelddadig waren.