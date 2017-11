Knokpartij in Oekraïne: veertig Feyenoordfans aangehouden

De politie in Oekraïne heeft in aanloop naar de Champions League-wedstrijd van Feyenoord tegen Sjachtar Donetsk veertig supporters van de Rotterdamse club meegenomen voor verhoor. Ze waren gisteravond betrokken bij een vechtpartij in een bar in Charkov.