KNSB kan onvrede Roest niet wegnemen: ‘Patrick is het er duidelijk niet mee eens’

Technisch directeur Remy de Wit van de Nederlandse schaatsbond KNSB heeft in een onderhoud met drievoudig allroundwereldkampioen Patrick Roest diens onvrede over de verdeling van de olympische startbewijzen niet echt kunnen temperen. ,,Het was een goed gesprek, waarin we elkaars standpunten uitgewisseld hebben. Het wel is duidelijk dat Patrick het niet eens is met de beslissingen van de selectiecommissie en dat gevoel heb ik niet kunnen wegnemen”, erkent De Wit.

Roest komt bij de Winterspelen komende maand in China in actie op de 5000 en 10.000 meter en de ploegachtervolging. Hij was ook graag op de 1500 meter aan de start verschenen, de afstand waarop hij bijna vier jaar geleden in Zuid-Korea verrassend olympisch zilver behaalde. Het derde startbewijs voor de olympische schaatsmijl in Beijing wees de KNSB echter toe aan Marcel Bosker, die daardoor ook aan de ploegachtervolging kan meedoen. Op de ploegachtervolging in Beijing mogen alleen schaatsers uitkomen die ook een individuele afstand rijden.

Roest, die eind vorige maand bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen op de 1500 meter sneller was dan Bosker, hekelde de olympische besluitvorming en de gebrekkige communicatie door de bond en bondscoach Jan Coopmans. ,,Het belangrijkste criterium bij al onze keuzes is primair de kans op het winnen van goud in Beijing en secundair de kans op andere medailles. Ik heb Patrick benadrukt dat we hierbij geheel conform de selectieregels hebben gehandeld, die we in samenspraak met de coaches hebben opgesteld en die ook al lange tijd bekend zijn”, laat De Wit weten.

Volledig scherm Remy de Wit en Jan Coopmans. © Pro Shots / Erik Pasman

Als het aan Roest had gelegen, was het laatste startbewijs op de 1500 meter naar hem gegaan en had Bosker als tweede man aan de massastart meegedaan. Dat startbewijs ging echter naar Sven Kramer, die in China ook op de 5000 meter en de ploegachtervolging uitkomt. ,,In de afsluiting van ons gesprek hebben we afgesproken dat een ieder zijn eigen mening moet kunnen ventileren, maar dat we uiteindelijk wel hetzelfde doel hebben en dat is goud op de Olympische Spelen. Dus laten we ons daar op focussen”, betoogt De Wit.

Roest neemt komend weekeinde deel aan de EK Afstanden in Thialf. Of hij tijdens dat toernooi op de ploegachtervolging in actie komt, met Kramer en Bosker, is nog de vraag.