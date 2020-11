KNSB organiseert twee shorttrackwedstrijden in december

Een week later wordt in Heerenveen een nieuwe wedstrijd georganiseerd, de NK afstanden. Dat is geen vertrouwd toernooi in het shorttrack, maar wordt nu gebruikt als extra weekeinde in de wintermaand (12 en 13 december), mede omdat de eerste wereldbekerwedstrijden vanwege de pandemie niet doorgaan.



,,We zijn blij dat we deze wedstrijden nu op de kalender hebben staan”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. ,,Onze topshorttrackers trainen ook in deze coronatijd dat de vonken er vanaf vliegen. Zij snakken ernaar hun krachten te meten tijdens echte wedstrijden en dat is ook van groot belang op hun route naar de Spelen van Peking in 2022. Het is goed dat zij nu die mogelijkheid krijgen.”