KNVB geeft Oldenzaler Björn Kuipers de ruimte om door te fluiten

De verjaardag van... Richèl Hogenkamp: ‘Kan me niet voorstel­len dat de US Open doorgaat’

17:02 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Richèl Hogenkamp (28), de proftennisser die nog wel probeert om fit te blijven maar eigenlijk denkt dat dit seizoen wel zo goed als voorbij is.