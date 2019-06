KNVB zet streep door plannen: toch geen eredivisie op zondagavond

,,Eén van de vernieuwingen behelsde het invoeren van een wedstrijd op zondagavond 20.00 uur, met als insteek om de clubs die Europees voetbal spelen meer ruimte te geven‘’, zegt manager competitiezaken Jan Bluyssen op de website van de KNVB. ,,In principe waren alle clubs gebonden aan één thuiswedstrijd op dat tijdstip, maar dit had altijd gebruikt kunnen worden voor clubs die terugkomen van een verre uitwedstrijd in de Europa League. Nu blijkt dat dit een te grote impact heeft op het merendeel van de lokale autoriteiten en de supporters, hebben we besloten dit af te blazen.

Alleen incidenteel zal er op zondagavond worden gespeeld. Dat is als een club die deelneemt aan de Europa League een verre uitwedstrijd achter de rug heeft. Bluyssen: ,,Indien op sportieve gronden gewenst, zullen we per keer kijken of er wel een zondagavondwedstrijd om 20.00 uur kan worden ingepland.”

Net als vorig seizoen, toen het competitieprogramma werd omgegooid om vanwege de prestaties van Ajax in de Champions League, blijft de KNVB rekening houden met Europees voetbal. ,,We willen de clubs die Europees spelen, maar ook clubs die ver komen in de KNVB-beker, de ruimte geven om zo optimaal mogelijk te presteren. Daarom zullen we in de eerste week van september,als we weten hoeveel clubs de groepsfase van de Europese toernooien halen, en in de laatste week van december, als we weten hoeveel clubs doorgaan naar de knock-outfase, eventueel meerdere verschuivingen doorvoeren in het competitieprogramma.”