KNWU vindt doorgaan Spelen onverantwoord

Met name grote sportbonden in de Verenigde Staten hebben al gezegd dat zij voor uitstel van de Spelen in Tokio zijn gezien de mondiale coronacrisis. Het Internationaal Olympisch Comité twijfelt en wil pas later een beslissing nemen. Wintels is hierover in contact met NOC*NSF en wil graag dat de sportkoepel en de sportbonden op korte termijn met een gezamenlijk standpunt komen.



,,Ofwel wij begeleiden, faciliteren en beschermen onze topsporters verantwoord op weg naar dat olympisch doel. Ofwel besluiten wij met pijn in het hart dat doorgaan van of deelname aan de Spelen op het geplande moment juli 2020 gegeven de huidige omstandigheden niet langer verantwoord is. Als wielerbond vinden wij het laatste.”