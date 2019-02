Kodaira herovert in Thialf wereldtitel sprint

Nao Kodaira heeft voor de tweede keer de wereldtitel sprint veroverd. De Japanse schaatsster hield op de afsluitende 1000 meter in Thialf de schade beperkt. Haar landgenote Miho Takagi zegevierde in een tijd van 1.14,56. Kodaira reed de derde tijd (1.14,96) en stelde daarmee haar eindzege in het klassement veilig.

Kodaira mocht op de vierde en laatste afstand 1,17 seconde verspelen op Takagi, die WK-zilver veroverde. De Amerikaanse Brittany Bowe, die de tweede tijd reed op de 1000 meter (1.14,64), moest met de derde plek genoegen nemen in de eindrangschikking.

Kodaira (32) won haar eerste wereldtitel sprint in 2017. Ze is de opvolgster van Jorien ter Mors, die door een knieoperatie dit seizoen niet in actie komt.

Sanneke de Neeling was de beste Nederlandse. Met de zesde tijd op de 1000 meter (1.15,28) klom ze van de achtste naar de zesde plaats in de eindrangschikking. Jutta Leerdam belandde tijdens haar WK-debuut op de tiende plaats en Letitia de Jong kwam uit op de dertiende plek.

Kodaira stelde twee weken bij de WK afstanden in Inzell teleur. Ze moest haar min of meer ingecalculeerde wereldtitel op de 500 meter, de afstand waarop ze als olympisch kampioene vrijwel onverslaanbaar was, afstaan aan de Oostenrijkse Vanessa Herzog. De Japanse routinier kon naar eigen zeggen door heupklachten in Zuid-Duitsland niet aan de hoge verwachtingen voldoen.