Kodaira kraakt baanrecord Thialf op sprint

Nao Kodaira heeft vanmiddag in Heerenveen een hap genomen uit het bijna twee jaar oude baanrecord van Sang-Hwa Lee op de 500 meter. In de openingswedstrijd van het eerste wereldbekerweekeinde reed de Japanse 37,29, drie tienden sneller dan Lee in december 2015.