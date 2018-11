Kodaira wint met baanrecord ook tweede 500 meter

De Ballen Verstand ‘Zonder Wout Brama is er geen sturing bij FC Twente’

16 november ENSCHEDE - Clubwatchers Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde kijken terug en blikken vooruit op de wedstrijden van Heracles Almelo en FC Twente en bespreken de actualiteit in de rubriek De Ballen Verstand. Deze week bij FC Twente: de terugkeer van Wout Brama. Hoe belangrijk is het dat hij terug is? ,,Heel belangrijk. Hij vergelijkt zichzelf niet met Messi. Maar er is geen sturing als hij niet speelt.”