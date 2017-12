Kodaira wint op 1000 meter met nieuw wereldrecord

Vrijdag verpulverden de Japanse vrouwen ook het wereldrecord op de ploegachtervolging al met een paar seconden. En op de 1500 meter was Miho Takagi veruit de snelste, met een seconde marge op de nummer 2 Marrit Leenstra. In aanloop naar de Olympische Spelen valt er voor de schaatssters uit alle andere nationaliteiten amper wat te winnen. De vraag die bij de concurrentie leeft is alleen of de Japansen hun goede vorm weten vol te houden tot februari. Maar tot nu toe is er geen enkele aanleiding om te denken van niet.