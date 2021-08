Koeien hinderen Niki Terpstra in Bretagne Classic, Cosnefroy verslaat Alaphilippe

Het drietal was samen met Tour de France-winnaar Tadej Pogacar achter koplopers Quinten Hermans uit België en Alessandro de Marchi uit Italië aangegaan. De Sloveense Tourwinnaar moest de drie echter laten gaan. Die haalden eerst Hermans terug en later ook De Marchi en lieten beiden daarna ook weer achter.

Opnieuw bingo voor Team DSM: ‘Dit is een fantastische Vuelta voor ons’

Kruijswijk grijpt naast dagzege in zware bergetappe, Majka levert huzarenstukje

Alaphilippe probeerde in de slotkilometers Cosnefroy te lossen, maar dat lukte niet. In de oplopende sprint was zijn landgenoot de wereldkampioen van Deceuninck - Quick-Step vervolgens ook te snel af. Honoré werd derde.