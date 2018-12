Koelizjnikov klopt Japanners én Ntab op 500 meter

De leider in het wereldbekerklassement, Tatsuya Shinhama, viel wat tegen met zijn vierde plaats (34.64). Koelizjnikov is door zijn zege Shinhama tot op slechts 7 genaderd in de stand. Kai Verbij is de beste Nederlander in het algemeen klassement met een tiende plaats. Hij trok zich enkele uren voor de start terug met een lichte liesblessure. Verbij werd tot hilariteit van het publiek nog wel aangekondigd vlak voor de start, maar zat gewoon te kijken op de tribune naar de solorace van Koelizjnikov, die alweer zijn vierde wereldbekerzege dit seizoen op de 500 meter behaalde.