Koelizjnikov slaat gapend gat met Nuis en Krol op 1000 meter

WB CalgaryPavel Koelizjnikov won overtuigend de wereldbekerwedstrijd over 1000 meter in Calgary. De Rus was met 1.06.50 ruim een halve seconde sneller dan Kjeld Nuis (1.07.02) en Thomas Krol (1.07.03), die zilver en brons pakten. Kai Verbij imponeerde niet.

Koelizjnikov kwam al in de eerste rit in actie. De imposante Rus reed twee honderdsten onder het baanrecord van Nuis, dat stond op 1.06.51. De 30-jarige Nederlander kon in de één-na-laatste rit zijn record terugpakken. In een rechtstreeks duel moest hij dan sowieso zien af te rekenen met Thomas Krol. Dat lukte Nuis maar nét, maar in de buurt van de tijd van Koelizjnikov kwamen beide schaatsers niet.

Quote Het was geen slecht ritje Kjeld Nuis Dat gold ook voor Kai Verbij, die bovenaan staat in de wereldbekerstand over 1000 meter. In de laatste rit klokte hij 1.07.04, goed voor de achtste notering. Al met al een flinke mentale tik van Koelizjnikov met minder dan een week voor het begin van de WK afstanden in Salt Lake City. Lennart Velema speelde zoals verwacht geen hoofdrol, maar hij reed wel een persoonlijk record van 1.07,75. Daarmee eindigde hij op de dertiende plek.

,,Het was geen slecht ritje. Het ging al veel beter dan op de NK”, blikte Nuis, olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter, terug bij de NOS. ,,Met de snelheid zit het wel goed. Ik moet alleen nog scherper openen. Misschien train ik daar te weinig op.”

Nuis en Krol sloegen op vrijdag de 1500 meter over. Beiden vonden die race een te zware belasting in de aanloop naar de WK afstanden. ,,Het gat met Koelizjnikov is zeker nog te dichten”, sprak Nuis optimistisch. “Hij zal bij de WK ook de druk voelen. Ik ga er daarom niet van uit dat hij makkelijk goud gaat winnen op de 1000 meter. Als ik zo zou denken, hoef ik niet meer van start te gaan.”

Ook Krol wil zich niet bij voorbaat neerleggen bij WK-goud voor Koelizjnikov. ,,Het moet beter en het kan beter”, oordeelde hij. ,,Ik reed slordig, vooral in de bochten. Daardoor was ik soms wat uit balans en kon ik geen 100 procent druk uitoefenen op het ijs. Dat komt mede door de hoge snelheden die hier mogelijk zijn. Daar hoop ik volgende week aan gewend te zijn.”

Kodaira toont topvorm

Nao Kodaira was op haar beurt de snelste op de 500 meter. Gisteren won ze ook al de 1000 meter. De Japanse reed op de 500 meter naar 36.65. Sanneke de Neeling eindigde als elfde. Ze was de enige Nederlandse die op deze afstand in actie kwam.

De Neeling reed een goede rit en klokte 37.66, een persoonlijk record voor de 23-jarige Rotterdamse. De Amerikaanse Brittany Bowe maakte geen goede indruk. Normaliter hoort ze bij de kanshebbers, maar ze klokte slechts de twaalfde tijd.

De Russin Angelina Golikova werd tweede, Vanessa Herzog uit Oostenrijk pakte het brons. Kodaira behaalde haar 27e wereldbekerzege op de 500 meter. Ze verstevigde in Calgary haar leidende positie in het klassement. Letitia de Jong zegevierde in de B-divisie met een persoonlijk record van 37,36.