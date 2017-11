Koelizjnikov verbetert wereldrecord laaglandbaan

Koelizjnikov kampte lange tijd met een liesblessure en met mentale problemen na de meldoniumaffaire van maart vorig jaar. In het olympisch jaar bewijst hij weer volledig mee te dingen naar de medailles op de kortste afstanden.



Ook Kai Verbij maakte indruk. De regerend wereldkampioen sprint reed naar het zilver in 1.08,12, eveneens onder het oude baanrecord van Koelizjnikov in Thialf (1.08,16). De Noor Havard Lorentzen pakte brons met 1.08,28.



Koen Verweij reed de zesde tijd (1.08,84). Kjeld Nuis belandde met 1.09,06 op een teleurstellende zevende plaats. De wereldkampioen op deze afstand was amper hersteld van een verkoudheid. Een dag eerder liet hij de 1500 meter, waarop hij eveneens wereldkampioen is, nog schieten. ,,Gisteren had ik nog koorts en lag ik de hele dag op bed'', liet Nuis weten bij de NOS. ,,Meer dan de zevende tijd zat er niet in. Maar ik heb gestreden voor wat ik waard was.''



Koelizjnikov stelde eerder in Heerenveen op de 500 meter (zesde en achttiende) nog flink teleur. Op de 1000 meter bleek de veelbesproken Rus weer ouderwets rap. ,,Deze tijd had ik nog niet van hem verwacht'', bekende Verbij. ,,Hij had dit seizoen nog niet supergoed gereden op de 500 meter en zelfs nog geen 1000 meter uitgeschaatst. Maar hij was nu weer heel goed, ook dankzij het snelle ijs hier.''



Verbij, derde en vierde op de 500 meter, was tevreden over zijn optreden in Heerenveen. ,,Ik ben in Thialf op de 1000 meter nog nooit zo snel geweest, dus daar ben ik blij mee.''