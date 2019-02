Koelizjnikov wint 500 meter, spannende strijd om wereldtitel

Keuken Kampioen Divisie Sparta thuis ruim langs Go Ahead Eagles

16:36 Sparta heeft het belangrijke duel met concurrent Go Ahead Eagles in de Keuken Kampioen Divisie ruim gewonnen. Op Het Kasteel werd het 6-1 voor de ploeg van Henk Fraser. De Rotterdammers komen door de zege net als FC Den Bosch op 48 punten. Dat zijn er elf minder dan koploper FC Twente. Go Ahead Eagles staat vierde met 47 punten.