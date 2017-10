Koeman onder enorme druk: 'Besluit ligt bij de leiding'

Het ene seizoen is het andere niet. Waar Koeman vorig jaar met Everton een van de revelaties was in de Premier League, wil het nu maar niet vlotten. The Toffees staan na acht duels net boven de degradatiestreep, en zondag wacht de thuiswedstrijd tegen Arsenal. Winst op de Londenaren lijkt het enige dat het vege lijf van Koeman kan redden.



,,Als het bestuur denkt dat ik niet de juiste man ben, zullen ze me dat wel vertellen'', sprak de Nederlandse oefenmeester gisteravond tegen de BBC. Koeman weet namelijk hoe de hazen lopen in de voetballerij. ,,Wanneer een ploeg niet naar zijn mogelijkheden presteert, wordt er direct naar de trainer gekeken.''