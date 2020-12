Koeman schrikt van bang Barcelona: ‘We moeten meer persoonlijkheid tonen’

De coach zag zijn team spelen zonder vertrouwen en zonder agressie. “We hebben een goede reeks gehad in de Champions League en moeten vooruit. We hebben genoeg kwaliteit in het team, maar moeten meer persoonlijkheid tonen. Juventus heeft heel veel persoonlijkheid getoond op ons veld.”

,,Eerlijk gezegd was ik verbaasd hoe we aan de wedstrijd begonnen”, aldus Koeman, wiens ploeg de eerste vijf duels in de groepsfase had gewonnen. ,,Het leek erop dat er maar één team speelde om te winnen en wij geen honger hadden om te winnen, maar speelden om niet te verliezen. Dat was het grote verschil in het eerste half uur. En ook al speelden we de rest van de wedstrijd beter, je moet dat vanaf het begin doen en niet pas vanaf de 30e minuut.”