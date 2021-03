Koeman trots op Barça: ‘Messi zal geen twijfels hebben over de potentie van dit team’

SamenvattingRonald Koeman vindt dat iedereen bij Barcelona trots mag zijn na de return tegen Paris Saint-Germain ( 1-1 ). ,,We zijn uitgeschakeld en daar zijn we natuurlijk niet blij mee, maar we hebben zeker de eerste helft een geweldige wedstrijd gespeeld. Iedereen mag trots zijn. We hebben ons ware gezicht laten zien.”

,,We verdienden iets meer, zeker een 1-2 voorsprong bij rust. En met 1-2 was alles mogelijk. Natuurlijk, we winnen niets met ons spel voor rust, maar we hebben met lef gespeeld, PSG onder druk gezet en gedomineerd. Ook creëerden we genoeg kansen, maar van die kansen hebben we geen gebruik gemaakt. Met een 1-1 stand was het na rust lastiger", analyseerde de Nederlandse coach na afloop.

Koeman baalde door het goede spel in Parijs dan ook extra van het resultaat in het heenduel, toen Barcelona met liefst 1-4 verloor van PSG. ,,Het resultaat in die wedstrijd was geflatteerd. Zij waren veel effectiever dan wij. Vandaag hebben wij zelf meer gecreëerd en het team heeft geweldig veel strijd geleverd. Je moet dan wel wat meer geluk hebben. Het was niet voor het eerst dat de doelman van de tegenstander (Keylor Navas, red.) de beste van het veld was. We hadden vandaag in elk geval verdiend te winnen, maar we hebben deze achtste finale in de eerste wedstrijd verloren.”

Over de gemiste penalty van Lionel Messi, vlak voor rust: ,,Het was een belangrijk moment. We zouden het hen veel moeilijker kunnen maken als we met 1-2 waren gaan rusten. Die kans hebben we laten liggen. Het spel zonder bal was fantastisch, maar je moet ook scoren", aldus Koeman, die ook nog over de toekomst van Messi sprak: ,,Leo zal geen twijfels hebben over de potentie en de toekomst van dit team. Veel jonge jongens zijn doorgebroken dus daar kan hij niet over twijfelen.”

