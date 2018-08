Koen de Kort verlengt contract bij Trek

Van links...naar rechts! Jaar geleden zag Enschede er zo uit

9:50 ENSCHEDE - Van links... naar rechts.... beelden van feestende (vrouwen)voetbalfans gingen vorig jaar de hele wereld over. Op 3 augustus, vandaag precies een jaar geleden, trok deze Oranjestoet door de straten van Enschede richting Grolsch Veste. De vrouwenploeg versloeg Engeland (3-0) in de halve finale en plaatste zich voor de eindstrijd. Omdat de finale ook in Enschede werd gespeeld, was het een paar dagen later opnieuw raak met de Oranjemars.