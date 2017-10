Koen Verweij is terug, ondanks ‘rommelachtige’ race

Vorig seizoen waren zijn prestaties niet stabiel, hij schaatste geen wereldbekerwedstrijden. Hoewel gesponsord door Plantina, had Verweij geen grote trainingsgroep om zich heen, het maakte dat hij eerder dit jaar besloot aan te haken bij de Russen. Daar werkt Kosta Poltavets, de trainer die Verweij kent uit zijn periode bij TVM en traint hij met Denis Joeskov, een man die door Verweij wordt omschreven als de grote favoriet op de 1500 meter.



Zijn overstap naar de Russen zorgde in Nederland voor de nodige ophef bij collega-schaatsers en in de media, gezien alle dopingperikelen in Rusland. Verweij: ,,Niemand die mij recht in mijn gezicht gezegd heeft wat hij dacht. Ik denk ook niet dat dit nog gaat gebeuren.”



Hij heeft nooit getwijfeld over zijn keuze, zegt hij. ,,Ik doe dit voor mezelf, niet voor anderen. Ik stapte over om Kosta, als hij in China training had gegeven had ik daar naartoe gegaan. Dit is voor mij op sporttechnisch vlak de juiste route. Ik weet wat ik doe.”