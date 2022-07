Kogel door de kerk: Heraclied Luca de la Torre naar Celta de Vigo

Middenvelder Luca de la Torre stapt per direct over van Heracles naar het Spaanse Celta de Vigo. De Almelose eerstedivisionist maakt de transfer vrijdagmiddag bekend.

De 24-jarige Amerikaan tekent in Spanje een contract tot medio 2026. Over de transfersom doet Heracles geen mededeling. Volgens Spaanse en Amerikaanse media is met de overgang een bedrag gemoeid van 2 miljoen dollar.

Dankbaar

In een persverklaring van Heracles reageert Luca de la Torre als volgt op de overgang: „Ik heb me bij Heracles Almelo verder kunnen ontwikkelen als speler en als mens. Ook heb ik enorm veel steun gevoeld vanuit de club en de supporters. Daar ben ik hen dankbaar voor. Ik krijg nu een mooie kans bij een goede club dat uitkomt in de Spaanse La Liga en deze kans wil ik niet laten liggen. Ik wens Heracles Almelo heel veel succes in de toekomst.”

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma: „Luca is in de afgelopen twee jaar enorm gegroeid als speler. Dit is een prachtige transfer voor hem, een compliment voor zijn ontwikkeling. Daarnaast is het natuurlijk ook voor de club een mooie transfer. Wij wensen Luca veel succes in Spanje.”

Amerikaans international

De la Torre kwam in 2020 transfervrij over van Fulham FC en speelde 69 wedstrijden in het shirt van Heracles Almelo. De Amerikaans international had in Almelo nog een contract tot medio 2023.

