Kok, N’tab en Krol leiden klassement na zeges bij World Cup in Heerenveen

COLUMN Als de analist Verbeek verdwijnt, komt de trainer Verbeek terug: het format blijft gelukkig overeind

12:02 Je kunt veel van Gertjan Verbeek zeggen - bijvoorbeeld dat hij met Jan van Halst verantwoordelijk is geweest voor de grootste sportieve ramp in de naoorlogse Twentse voetbalgeschiedenis - maar de man is niet bang onderuit te gaan. Gertjan wil graag trainer worden van PEC Zwolle, zo heeft hij in een interview in De Stentor laten weten.