Kok pakt eerste wereldbekerzege op 500 meter, Leerdam zesde

FC Twente is weer op zoek naar de magie van De Veste

7:46 ENSCHEDE - FC Twente is bezig aan een goed seizoen, maar de ploeg verloor merkwaardig genoeg wel de laatste vier thuisduels. Nooit eerder in de geschiedenis gingen de Tukkers vijf keer op rij onderuit op eigen veld. Het thuisvoordeel is weg in coronatijd.