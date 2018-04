Komt het nog goed met Novak Djokovic?

Door Rik Spekenbrink Nee, nee, nee, dit ben jij niet. Dat dacht John van Lottum toen hij gisteren commentator was bij de partij tussen Novak Djokovic en Martin Klizan in Barcelona. De Serviër verloor de tweede ronde, zijn eerste partij, van het graveltoernooi. ,,Die knuffel na zijn nederlaag, het ophemelen van de tegenstander, de gelatenheid. Het is allemaal veel te aardig. Het vuur moet terug, Djokovic moet weer een klootzak worden.” De man die 12 grand slams won en 223 weken de wereldranglijst aanvoerde, heeft het zwaar. Het tennisjaar 2017 miste hij voor een groot deel door een elleboogblessure. En dit jaar haalt hij zijn niveau niet, met merkwaardige verliespartijen tot gevolg. ,,Met alle respect, maar van een tegenstander als Klizan wint Djokovic normaal gesproken zelfs op 80 procent”, zegt tenniscommentatrice Kristie Boogert. ,,Zijn rentree verloopt zwaarder dan hij zelf had verwacht. Misschien is hij te vroeg weer begonnen. Je kan zelf wel weten en voelen dat je nog geen 100 procent bent, maar de buitenwereld en media bekijken jou gewoon als de toptennisser die je was. En alle andere spelers voelen nu: hij is te verslaan.”

Bovendien is het onrustig rond de persoon Djokovic. Er speelde privé het een en ander en onlangs wisselde hij opnieuw van coach. Andre Agassi en Radek Stepanek werd de deur gewezen en Djokovic keerde terug bij Marian Vajda, de man met wie hij zijn halve carrière had gewerkt, voordat hij Boris Becker bij de staf haalde en daarna Vajda bedankte. Een goede zet, zeggen Van Lottum en Boogert. Maar de volgende stap is ook duidelijk: neem afscheid van ‘positiviteitsgoeroe’ Pepe Imaz. De Spanjaard hoort sinds een aantal jaar tot de entourage van Djokovic. ,,Verder met een schone lei, betekent ook echt helemaal opnieuw beginnen. Die Pepe is van de zen-modus en dat zie je terug in de uitstraling van Djokovic. Ik vond dat oorlog maken niet zijn leukste kant, sterker: ik vond het bloedirritant. Maar nu mis je het”, zegt Boogert. ,,Ik ken hem nog als tennisser", zucht Van Lottum. ,,Maar als ik hem op de tribune zie zitten, met die constante grijns..."

Uiteindelijk komt het goed, voorspelt Boogert. ,,Met Vajda gaat Djokovic terug naar de basis. Die man weet alles van hem. Het heeft even tijd nodig, maar Djokovic heeft alles om terug te keren. Kijk ook naar deze tijd. Roger Federer kunnen we geen 5 jaar meer geven, hoe het met het fysiek van Rafael Nadal verdergaat is afwachten en de volgende generatie met Alexander Zverev en Dominic Thiem is nog te wisselvallig.”



De grote vraag, zegt Van Lottum, is hoe graag Djokovic het nog wil. ,,Heeft hij nog de motivatie om nog 5 of 6 jaar proftennisser te zijn, wil hij weer grand slams winnen? Of is hij tevreden met zijn carrière? Dat hij het nog kan, staat vast. Hij heeft het beste voetenwerk van allemaal, daarom won hij een tijd iedere wedstrijd op elke ondergrond. Ik zag vorige week in Monte Carlo ook weer wat dingen die er alweer beter uit zagen. Als het allemaal een beetje samen komt, is Djokovic snel weer terug. Maar de sleutel ligt bij hemzelf.”