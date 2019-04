‘Koning van Monte Carlo’ nadert topvorm: Nadal klopt Dimitrov

Amstel Gold Race ‘Favoriet’ Van der Poel vestigt zijn naam: ‘Ze laten me niet meer rijden’

18:29 Zijn overdonderende opmars in de klassiekers dit voorjaar en zijn zege in de Brabantse Pijl maakt Mathieu van der Poel favoriet voor de Amstel Gold Race van zondag. Zijn status is inmiddels veranderd. ,,Ze laten me niet meer rijden.’’