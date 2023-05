Koning ‘zweepte gezin op’ om naar wereldtitelrace Max Verstappen te kijken: ‘Was in staat weg te lopen’

Koning Willem-Alexander had zijn dochters eind 2021 ‘opgezweept’ om naar de race om de wereldtitel in de Formule 1 te kijken. Toen het in Abu Dhabi bijna misliep voor Max Verstappen wilde de vorst eigenlijk weglopen bij de televisie. ,,Gelukkig heb ik dat niet gedaan’’, vertelt Willem-Alexander in zijn podcastserie Door de ogen van de koning aan Edwin Evers.

De koning en Evers blikken in de voorlaatste aflevering terug op 2021, het jaar waarin Verstappen na een bizarre slotronde op het circuit in Abu Dhabi de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 werd.

,,Ik zat thuis te kijken’’, reconstrueert Willem-Alexander. ,,En ik was de hele dag al nerveus. En ik had de kinderen de hele dag ook zo ver gekregen dat ze moesten gaan kijken. Tijdens de race zag het er niet naar uit dat Max zou gaan winnen. En toen dacht ik bij mezelf, ‘ik ga niet weg nu van de televisie want ik ben de hele dag ermee bezig geweest, ik heb de hele familie opgezweept om hier aanwezig te zijn’. Als het nu niet goed gaat moet je ook blijven zitten.’’

Edwin Evers: ,,Je had de neiging om wat anders te gaan doen, eigenlijk?’’

Willem-Alexander: ,,Je kunt het niet maken naar je kinderen toe om nu op te staan en met een slecht humeur weg te lopen.’’

Evers: ,,Papa gaat even wat anders doen, haha.’’

De koning: ,,Precies, daar was ik toe in staat. Haha. Gelukkig heb ik dat niet gedaan.’’

Staatsbezoeken

Het hoofdonderwerp van de negende aflevering zijn staatsbezoeken en andere buitenlandse reizen die de koning in functie maakt, meestal in gezelschap van koningin Máxima.

Willem-Alexander: ,,En het is ook heel leuk om dat samen met de koningin te doen. Ik heb ook gezegd voor de inhuldiging: ‘Het is geen duobaan’. Dat betekent dat ik het allemaal zelf moet doen, maar het is wel een functie die we samen in kunnen vullen. Zij steunt mij daarin. Het leuke is als je een gesprek ergens hebt - en je hebt allebei hetzelfde dossier gelezen - haal je er toch allebei andere punten uit die van belang zijn. Dus kun je veel effectiever met z’n tweeën optreden dan alleen. En dat is wel iets wat we echt samen geleerd hebben en dat werkt ook heel goed.’’

Evers: ,,Het is ook leuker met z’n tweeën, toch?’’

De koning: ,,Het is ontzettend leuk, ja. Vorig jaar moest ik vanwege een longontsteking een reis naar de VS missen. En dat Máxima weer terugkwam en zei ‘ik miste mijn maatje’. Dat gevoel hebben we wel samen, dat we echt maatjes zijn en samenwerken en elkaar versterken op zo’n bezoek.’’

