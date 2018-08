Konta onzeker voor US Open

De Britse nummer één heeft zich wegens een virusziekte teruggetrokken van het voorbereidende toernooi in New Haven. Daarin had ze ten koste van de Duitse Laura Siegemund de tweede ronde bereikt. De Spaanse Carla Suarez Navarro heeft door de afmelding van Konta een vrije doortocht gekregen naar de kwartfinales.

Konta, de huidige nummer 46 van de wereld, heeft in New York nog iets goed te maken. De 27-jarige tennisster strandde vorig jaar als nummer zeven van de plaatsingslijst al in de eerste ronde. Ze haalde eerder in die zomer als eerste Britse vrouw sinds 1978 de halve finales van Wimbledon.



Konta was bezig met een aardige serie op de Amerikaanse hardcourtbanen. Drie weken geleden bezorgde ze in San José 23-voudig grandslamwinnares Serena Williams de zwaarste nederlaag in haar professionele loopbaan: 6-1 6-0.