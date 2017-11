Kontinen en Peers prolongeren titel in Londen

De Amerikaanse tweelingbroers Bob en Mike Bryan waren in 2003 en 2004 het laatste duo dat twee keer op rij de titel pakte bij de seizoensfinale.

Kontinen (27) en Peers (29) wonnen in de groep van onder anderen Jean-Julien Rojer en diens Roemeense partner Horia Tecau. Dit koppel was twee jaar geleden de beste in Londen. Rojer en Tecau zegevierden dit jaar op de US Open. In New York waren ze twee maanden geleden in de halve finales te sterk voor Kontinen en Peers.