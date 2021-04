Koolhof bereikt finale dubbelspel bij ATP-toernooi in München

Dirk van Duijvenbo­de voelt zich bevrijd: ‘Iets bereiken kan ook een drempel zijn’

29 april Dirk van Duijvenbode heeft zijn eerste titel bij de PDC te pakken. Dat kunstje flikte hij deze week in het Duitse Niedernhausen door een van de vier vloertoernooien in de Super Series te winnen. ,,Het is een combinatie van opluchting en blijdschap. Het is geen garantie dat je ooit finales speelt. Laat staan, ze ook nog eens wint", reageert de 28-jarige Westlander, inmiddels weer terug in Nederland.