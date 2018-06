Koolhof door op Queens na zege op Djokovic en Wawrinka

Koolhof en Daniell verloren in het kwalificatietoernooi, maar kwamen als lucky loser toch in het hoofdschema van het ATP500-evenement in Londen. Ze deden direct van zich spreken tegen de Serviër en de Zwitser, die er al een zware (verloren) enkelpartij op had zitten tegen de Amerikaan Sam Querrey. Wawrinka opende het bal ook met een dubbele fout en een lovegame tegen. En in de vijfde game hield hij weer zijn service niet. Daarom was het serviceverlies van Daniell niet fataal, zodat Koolhof de set op love kon uitserveren.