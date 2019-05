Koolhof gaat vast dubbelteam vormen met Haase

nagalm Het zijn roerige tijden voor De Esch

17:37 Het rommelt bij De Esch. De ploeg is veroordeeld tot de nacompetitie om lijfsbehoud in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal en de club gaat die missie aan zonder trainer Kris Kempers. De tegenstander in de eerste ronde? Uitgerekend stadgenoot Quick’20.