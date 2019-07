Koolhof kansloos in kwartfinales dubbelspel

Dankzij deze 2 ‘geheimen’ staat turnster Lieke Wevers uit Oldenzaal in de top van de Lezerstour

20:58 ENSCHEDE - Eerste in 2017, vijfde in 2018 en nu voorlopig weer eerste. Lieke Wevers uit Oldenzaal kan niet alleen goed turnen, maar is ook een begenadigd Tourpoulespeler. In de Prominententour, de subleague met bekende Tukkers in de Lezerstour, laat ze vooralsnog alle concurrentie ruim achter zich. Het geheim? Een slim vriendje en de keuze voor powersprinters.