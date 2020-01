Koolhof met nieuwe dubbelpartner naar tweede ronde, ook Rojer door

Koolhof en zijn nieuwe dubbelpartner Mektic zijn als vijfde geplaatst in Melbourne en vormen voor het eerst een koppel op een grandslamtoernooi. De 30-jarige Koolhof, in het bezit van vijf ATP-titels, is op de Australian Open nog nooit verder gekomen dan de tweede ronde. Vorig jaar haalde hij op Wimbledon de kwartfinales, zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi.