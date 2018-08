Koolhof plaatst zich voor tweede ronde dubbelspel US Open

Haase en Middelkoop werken vier match­points weg en winnen

21:10 Robin Haase en Matwé Middelkoop hebben in de eerste ronde van het dubbelspel in New York karakter en kwaliteit getoond. Het als veertiende geplaatste koppel vocht een verbeten duel uit met het Amerikaanse duo Christopher Eubanks en Donald Young. Het Nederlandse duo werkte in de derde set eerst vier matchpoints weg. In de tiebreak leek het alsnog fout te gaan bij een achterstand van 2-6. Haase en Middelkoop stapten niettemin als winnaars van de baan: 6-2 4-6 7-6 (6).